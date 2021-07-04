Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de şampiyon oldu
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de şampiyon oldu

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ Çelikbilek, tek erkekler finalinde Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.

Halys'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, toplamda altıncı, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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