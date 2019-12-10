Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatlarına dikti

10.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:14

Rusya'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final Müsabakası'nda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanıp, ülkesini ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşını okutmak istediğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Burada konuşan İlgün, 2019 yılında yapılan 4 Grandprix turnuvasının dördünden de madalya alan tek sporcu olduğunu anımsattı.

Moskova turnuvasının kendisi için çok önem arz ettiğini belirten İlgün, şunları kaydetti:

"Çünkü olimpiyatlara katılım sürecinde benim için en önemli müsabaka buydu. Bu müsabakada gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatlarını garantiledim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu kulübe ilk geldiğimde ona bir söz vermiştim. 'Olimpiyat madalyası alıp Bursa'nın tarihine geçeceğim' diye. İnşallah orada altın madalya kazanıp, ülkemi ve Bursa'mı en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altında 21 ayrı branşta Bursa'nın isminin duyurulması ve özellikle ülkenin olimpiyatlarda temsil edilmesi hedefiyle önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

İlgin'in, kendilerini bu hedefe ulaştırdığını vurgulayan Aktaş, "Çok kısa bir süre önce Moskova'da önemli bir başarıyla imza attı. İnşallah 2020 olimpiyatlarında 57 kiloda ülkemizi temsil edecek. Tabii Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinden böyle bir sporcunun çıkması bizim için gurur verici. Ona yürekten güveniyoruz. Bu sürece gelene kadar geçirilen aşamalar var. Ona destek veren ailesine, değerli hocamıza, Belediyespor bünyesindeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Bu özel başarıyı hem tebrik etmek gerekir hem de ödüllendirmek gerekir diye düşündük. İnşallah ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektirmek ve İstiklal Marşımızı da dinlettirmek için biz ondan çok ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA