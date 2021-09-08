Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü
Dün akşam Hollanda'ya deplasmanda 6-1 kaybeden Milli Takımımız, 1987'den sonra en kötü sonucunu aldı. En son 14 Ekim 1987'de İngiltere'ye 8-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, o tarihten bu yana kalesinde en çok gol gördüğü karşılaşma Hollanda maçı oldu.
Ay-Yıldızlı takımımız, 1987 yılından sonra bir ilki yaşadı. Milliler, 14 Ekim 1987 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede İngilizlere 8-0 mağlup olmuştu.
İRLANDA'DAN SONRA
İHA'nın haberine göre; Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte bu tarihten sonra kalesinde ilk kez 6 gol gördü. Milliler ayrıca 1990 yılındaki 5-0'lık İrlanda Cumhuriyeti müsabakasından bu yana da ilk kez 5 farklı yenilgi yaşadı.