Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü

Dün akşam Hollanda'ya deplasmanda 6-1 kaybeden Milli Takımımız, 1987'den sonra en kötü sonucunu aldı. En son 14 Ekim 1987'de İngiltere'ye 8-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, o tarihten bu yana kalesinde en çok gol gördüğü karşılaşma Hollanda maçı oldu.