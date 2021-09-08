Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü
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Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Dün akşam Hollanda'ya deplasmanda 6-1 kaybeden Milli Takımımız, 1987'den sonra en kötü sonucunu aldı. En son 14 Ekim 1987'de İngiltere'ye 8-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, o tarihten bu yana kalesinde en çok gol gördüğü karşılaşma Hollanda maçı oldu.

Ay-Yıldızlı takımımız, 1987 yılından sonra bir ilki yaşadı. Milliler, 14 Ekim 1987 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede İngilizlere 8-0 mağlup olmuştu.

Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü

İRLANDA'DAN SONRA

İHA'nın haberine göre; Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte bu tarihten sonra kalesinde ilk kez 6 gol gördü. Milliler ayrıca 1990 yılındaki 5-0'lık İrlanda Cumhuriyeti müsabakasından bu yana da ilk kez 5 farklı yenilgi yaşadı.

Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü
Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü
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Ömer Özarslan
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Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü - Haberler Spor
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