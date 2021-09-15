Ergin Ataman, Stefan Kuntz ismine karşı çıktı: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır - Haberler Spor
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Ergin Ataman, Stefan Kuntz ismine karşı çıktı: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır

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Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, Türk Milli Takımı için düşünülen Almanya U-21'in hocası Stefan Kuntz'a karşı çıktı. Ataman, "İsmi telaffuz etmem doğru değil. Ancak Ümit Milli Takımı'ndan yabancı bir hocanın Milli Takımımız'ın başına geçmesi, Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yeni sezon öncesi hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, A Milli Futbol Takımı'nın başına yabancı antrenör getirilmesi kararına sert çıktı.

"TÜRK İNSANINA GÜVENİYORUM"

Türk Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüyle ilgili gelen soruya Ataman, "Ben Türk insanına inanıyorum. Türk Milli Takımı'nın başına kariyerli bir Türk teknik adam gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNU AŞAĞILAMAKTIR"

Ataman, Stefan Kuntz ismine tepki gösterirken, "Bir isim telaffuz edemem. Bu bana yakışmaz ama Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak en az 5 isim var. Anlaşıldığı söylenen isimden daha kariyerli isimler var. Her antrenör, Türk Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyar. Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı. Ancak kaliteli, kendini ispat etmiş, kulüp ve ülke kariyerinde çok başarılı olmuş bir hoca olabilir, Guidetti gibi. Ancak Ümit Milli Takım'dan bir hocanın A Milli Takımın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre" yanıtını verdi.

Ergin Ataman, Stefan Kuntz ismine karşı çıktı: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır

Ergin Ataman, Stefan Kuntz ismine karşı çıktı: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır
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Haber: Ergin Ataman, Stefan Kuntz ismine karşı çıktı: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır - Haberler Spor
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