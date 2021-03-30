Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında

Cenk Tosun'un yerine Letonya maçının kadrosuna dahil edilen Altınordu'nun 18 yaşındaki forvet Enis Destan'ın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Bu sezon 21 maçta 10 gol kaydeden genç santrfor, geleceğin en iyi forvetleri arasında gösteriliyor. Avrupa ekiplerinin takibinde olan Enis, Letonya maçında da mercek altında kalacak. İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımla gönülleri fetheden Enis'in o günkü sözleri de yeniden gündem oldu.

Avrupa kulüpleriyle anılan ve ilk Ay-Yıldız heyecanını yaşayan Enis Destan'ın kim olduğu ve kariyeri, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından gözlenen Enis, Milli Takım'da da radar altında olacak. Ülkedeki futbol otoriteleri de Enis Destan'ın Milli Takım'ın Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan sonraki en önemli gol silahı olacağını düşünüyor. 18 yaşında olan Enis'in kariyer yükselişi ise bu sezon oldu.

GOLÜ İYİ KOKLUYOR

Futbola 2012 yılında Fikri Altay Spor'da başlayan Enis, 2013'te Altınordu Akademisi'ne katıldı ve 2013-2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösterdi. 2019-2020 yıllarında A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki genç forvet, 2020-2021 yıllarında ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 21 resmi maçta 10 gol atmayı başaran Enis, 2 de asist yaptı. Enis için antrenörleri golü iyi kokladığını ve ceza sahası içinde yaşına göre sağlam ve tecrübeli durduğunu belirtiyor. Şenol Güneş de Enis'in bu meziyetlerine güvendi ve onu kadroya dahil etti.