Milli sporcunun hedefi Avrupa şampiyonası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 10 Metre Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Genç Kadınlar müsabakasında birinci olan Alev Bilge 20, Avrupa şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1-6 Şubat Tarihleri arasında TAAF tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkarak 18-27 Mart tarihleri arasında Havar/Norveç'te yapılacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası milli takım aday kadrosuna seçilen Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi, Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Bilge Alev, Samsun'un gurur kaynağı oldu. Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu Atıcılık Salonunda hocalarıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Alev Bilge, Avrupa şampiyonasından sonra hedefinin dünya ve olimpiyatlar olduğunu açıkladı.

Alev Bilge, "Çok gurur verici bir şey. İlk önce antrenörlerinin verdiği emekleri, ailemin benim saatlerce, günlerce çalışmamın karşılığını almak benim için çok gurur verici bir şey. Bu duyguyu herkesin tatmasını isterim. 18 Mart'ta Norveç'e Avrupa şampiyonasına gideceğim. Orada hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Daha sonra dünya ve tabii ki herkesin hayali olan olimpiyatlar. Sporda ailenin eri çok başka. Bir sporcu ne kadar istese de ailenin desteği olmadan bir yere kadar gelebilir, daha sonra ilerleyemiyor. Bu spora tanışmam da babam vesile oldu. Babam polis. Avcılık ve atıcılıkla da uğraşıyor. Babamın arkadaşı Murat Gürsel hocam buraya atandı. O vesile ile Murat hocamla tanıştık ve burada ilk öğrencisi oldum. Babamın çok desteği oldu. Hala da hocamla birlikte destek oluyor ama ailenin yeri bambaşka" dedi.

Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu Atıcılık Antrenörü Murat Gürsel, "2018 yılında Atıcılık Federasyonu antrenörü olarak Bafra'ya atandım. İyi sporcular yetiştirdik. Altın madalyalar aldık. İkincilikler, üçüncülükler aldık. Minik takımda Türkiye rekorları kırdık. Hem bireysel olarak hem takım olarak. En son Erdemli'de yapılan havalı silahlar atışlarında Bilge kızımız Türkiye şampiyonu oldu ve Norveç'e Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Bu bizim için çok onur verici oldu. Ona biz her zaman güvendik. Avrupa şampiyonasında da ona güvenimiz sonsuz" diye konuştu.

Havalı tüfek hocası Seda Şen ise "Bilge kızımız poligonumuzun ilk sporcularından. Poligonumuzun yokluk dönemlerini yaşayan ama buna rağmen yılmayan sporcularımızdan. Bugünkü başarısının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Azmetti, yeteneğine güvendi. Antrenörlerinin sözünü dinledi. Aile desteği çok büyüktü. Bunu yabana atmadı. Önce ton barajını aştı. Daha sonra kendine bir rota çizdi ve rotada sapmadan ilerledi. Bu bir emektir, emeğin karşılığıdır. Diğer sporcularımıza örnek olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN