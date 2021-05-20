Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Vardar - Haberler | Spor

- Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu Büyük bir özveri ve inançla çalışan, kürsüde birinci olarak Türkiye'ye Avrupa ve dünya dereceleri getirmeyi hedefleyen Sena Çelik, gelecek planlarından bahsetti.

- Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu

BURSA - Büyük bir özveri ve inançla çalışan, kürsüde birinci olarak Türkiye'ye Avrupa ve dünya dereceleri getirmeyi hedefleyen Sena Çelik, gelecek planlarından bahsetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Spor'un genç sporcusu Sena Çelik taekwondo branşı poomsea dalında başarıya ulaşmak için çalışıyor. Beş yıl önce en büyük destekçisi olan annesinin isteği üzerine spora başlayan Çelik, "Spora benden önce kardeşim başlamıştı. Annem benim gelmemi çok istiyordu, annemin zoruyla geldim diyelim. Yaptıkça ve buradaki ortamı sevdikçe hocamı çok sevdim ve o yüzden devam ettim. Beş yıl müsabık sporcu olarak devam ettim. Fikret hocam benim ezberimin kuvvetli olduğunu ve tekniklerimin iyi olduğu için poomsea dalına yöneldim" dedi

"Avrupa'da Şampiyon Olmak İstiyorum"

Poomsea dalına geçtikten kısa bir zaman sonra hocasının Avrupa Şampiyonasına gideceğini söylemesine inanamayan Sena Çelik, 8 ay sonra Uluslararası Turkish Open'da 3. olduğunu söyledi. Mart ayında İstanbul'da düzenlenen ve 46 ülkeden 1600 den fazla sporcunun hünerlerini sergilediği Turkish Open'da, 15-18 yaş üçlü senkron takım ile kürsüye çıktığını belirten Çelik, "Sekiz ay dolmadan uluslararası şampiyona da 3. oldum. Bu başarımın ardından kendime güvenim geldi ve hocamın da ilk başta dediği gibi Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Hocam en başından beri yanımda onunla beraber Avrupa şampiyonasında dünya şampiyonalarında derece yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenör Fikret Temoçin: "Başarımız tesadüf değil"

Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına Taekwando branşından 4 sporcunun katılacağını ve bunlardan bir tanesinin Bursa Büyükşehir Belediye Spor'un sporcusu olduğunu belirten Temoçin, "Bu yolda en büyük destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Klüp Başkanımız Gökhan Dinçer'dir. Özellikle şu anki sporcularımızın çoğu Avrupa derecesi olan milli sporcularımızdır. Bunların da çoğu Hatice ve Sena'dan sonra daha hızlı yükseleceklerdir. Hatice örnek oldu, Sena peşinden geldi şu anda da arkadan gelen sporcularımız var. Biz başarının tesadüf olmadığını Büyükşehir Belediyesi olarak kanıtlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Vardar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli sporcu Sena Çelik'in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 23:06:00. #1.13#

title