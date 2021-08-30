Milli sporcu Çelik'ten bronz madalya

Erzurum Gençlik Spor'da yıllarca judo yapan milli sporcu Zeynep Çelik, Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı.

Erzurum Gençlik Spor'da yıllarca judo yapan milli sporcu Zeynep Çelik, Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nde yıllarca spor yapan ve Antrenörler Nurullah Diyarbakır ile Erdoğan Dönmez nezaretinde Türkiye Şampiyonluklarının yanı sıra Uluslararası müsabakalarda derece elde eden Zeynep Çelik, bu kez Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında kürsüye çıktı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Zeynep Çelik, 2018 Dünya Şampiyonası'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yle karşılaştı. Karşılaşmada daha atak bir oyun sergileyen Zeynep, waza-ari puanıyla 1-0 geriye düştü. Son 20 saniye kala waza-ari puanını bu sefer Zeynep aldı ve maçta durum 1-1'e geldi. Normal süre 1-1 bitince karşılaşma, ilk sayıyı alan sporcunun kazanacağı altın skora gitti. Altın skor bölümünde ıppon puanı alan Zeynep, 2018'de olduğu gibi rakibini yine yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma sonra sevinç gözyaşlarını tutamayan Zeynep, Türk bayrağını sırtına alarak mutluluğunu yaşadı. Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 1 gümüş madalyası, dünya şampiyonasında ise 1 altın madalyası bulunan 25 yaşındaki milli sporcu, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti. Kasapoğlu, Zeynep Çelik'i tebrik eden ilk isim oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli judocuyu başarısından ötürü kutladı.

Taşkesenligil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik spor kulübünün yetiştirdiği bir çok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde eden Milli judocumuz Zeynep Çelik, Paralimpik Oyunları'nda Japon rakibini altın skorla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Göğsümüzü kabartan milli sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı