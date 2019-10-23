Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurdu.

23.10.2019 07:58
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin 6 maddelik açıklama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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