Milli Savunma Bakanlığı: "(Suriye'de Güvenli Bölge) Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı: "(Suriye'de Güvenli Bölge) Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

21.10.2019 13:04
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "(Suriye'de Güvenli Bölge) Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır."

Kaynak: AA
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