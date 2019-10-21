Milli Savunma Bakanlığı: "(Suriye'de Güvenli Bölge) Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.
21.10.2019 13:04
Milli Savunma Bakanlığı: "(Suriye'de Güvenli Bölge) Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır."
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı: "(Suriye'de Güvenli Bölge) Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır."
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