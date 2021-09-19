Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun

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Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

"İSTANBUL'DA GÖZÜNÜZ GÖKYÜZÜDEN OLSUN"

MSB'nin paylaşımı şöyle:

"Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. TEKNOFEST öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek."

Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun

Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun

Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun

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Servet Uzun
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