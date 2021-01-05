Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı
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Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

05.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:56

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü düzenlenen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.

9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etti.

"HERKESİN ŞANSI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, "Sisal Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar'dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans, Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı
Haber Yorumları (17)
BAMBAM: haram dedi ve bankalara kart kredi borcu çıktı. . .
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VEYSEL: Adı üstünde milli olması gereken piyango demirörene verildi. Bundan sonra şans mans aramayın, bilet almayın. Çekilişler bile canlı yayınlanmayan piyango ikramiyeleri bunca zaman kendilerine çıkardılar.
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HAK: insan neden kumar oynar kazanmak için değilmi şimdi kendine sor bakalım ben kumar oynayacağım ama kazamasam bile ben kaybettiğim parayı helal ediyorum diye söyleyen birine ne kadar inanırsın kendini kandırdın diyelim peki senin aklını okuyanı nasıl kandıracaksın heleki çıkarsa cami yaptırım diyipte cami yaptıran gördünde biz namaz mı kıldık diyanet imamm ı atadı haberimiz yok bu yüzden her akıl sahibi müslümanım diyen kişi buna inanmaması ve katılmaması gerekir yoksa öncekilerin durumuna düşer
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