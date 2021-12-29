Milli piyango bileti internetten nasıl alınır? Milli piyango online üyeliği nasıl yapılır?
2022 yılbaşı biletlerinin satışı tam gaz devam ediyor. Tarihin en büyük ikramiyesinin verileceği çekiliş, vatandaşların yılbaşı heyecanını arttırıyor. Kasım ayından itibaren satışı devam eden milli piyango biletleri internet üzerinden de alınabiliyor. Milli piyango bileti internetten nasıl alınır? Milli piyango online üyeliği nasıl yapılır? hepsinin cevabı için…
Büyük ikramiyeye sayılı günler kala vatandaşlar milli piyango biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Yeni yılda şansını denemek isteyen oyunseverler büyük ikramiyeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bayilerden bilet almaya vakit bulamayanlar Milli piyango bileti internetten nasıl alınır? sorusunu sormaya başladı. Biletleri İnternet üzerinden alabilmek için üyelik şartı aranıyor. Peki Milli piyango online üyeliği nasıl yapılır? yazımıza bakalım.
Vatandaşların hayalini kurduğu Milli Piyango yılbaşı biletleri, Milli Piyango Online İnternet sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları mobil uygulaması üzerinden satın alınabilir. Büyük ikramiyenin sonuçları yılbaşı gecesi çekilişten hemen sonra milli piyango online.com'da paylaşılacak.
Milli Piyango Online İnternet sitesinin ana sayfasını açarak, sağ üst köşede Üye Ol butonunu görebilirsiniz. Butona tıkladıktan sonra yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. Üyelik kaydınızı e- posta adresinize gelen mail üzerinden onayladıktan sonra işleminiz tamamlanacaktır. Unutmayın Milli Piyango Online üyeliği için 18 yaşını doldurmuş bir Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir.
2022 yılbaşı büyük ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango çekilişi, amorti de dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
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