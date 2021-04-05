Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya
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Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde organize edilen 3'üncü Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nın son gününde milli sporcu Emine Seçkin 1 altın 1 gümüş madalya olmak üzere 2 madalya kazandı.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde organize edilen 3'üncü Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nın son gününde milli sporcu Emine Seçkin 1 altın 1 gümüş madalya olmak üzere 2 madalya kazandı.

29 ülkeden 147 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Emine Seçkin, WH2 kategorisi tek ve çift kadınlarda mücadele etti. 

Milli sporcu, çift kadınlar finalinde Belçikalı partneri Man-Kei To ile İsviçreli rakiplerini 21-12, 19-21 ve 21-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Tek kadınlarda ise Rusya'dan Tatiana Gureeva'ya 21-17 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya elde etti. Türkiye, böylece organizasyonu 1'er altın ve gümüş olmak üzere 2 madalya ile bitirdi. 

Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, 3'üncü Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli takıma yarışlar boyunca destek verdi. 


Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya
Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya
Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya
Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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