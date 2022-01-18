Öğrenci servisinde hosteslik yapıyordu şimdi okçuluk şampiyonu

AKSARAY'da, öğrenci servisinde hosteslik yaparken, profesyonel okçu velinin tavsiyesiyle okçuluğa başlayan Assıya Yılmazer (30), 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, öğrenci servisinde hosteslik yaparken, profesyonel okçu velinin tavsiyesiyle okçuluğa başlayan Assıya Yılmazer (30), 2 kez Türkiye şampiyonu oldu. Olimpiyat madalyalı milli sporcu Mete Gazoz'un erkekler kategorisinde birinci olduğu yarışmada, kadınlar kategorisinde birinci seçilen Yılmazer, şubatta Slovenya'da yapılacak yarışmada Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknikerliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine dönen Assıya Yılmazer, 7 yıl önce, öğrenci servisinde hosteslik yapmaya başladı. Bu dönemde profesyonel okçu olan öğrenci velisi, Yılmazer'e okçuluk sporuna başlamasını tavsiye etti. Yılmazer de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı okçuluk kursuna gidip, çalışmalara başlayarak, kendisini geliştirdi. Okçuluğun yanı sıra eğitim hayatına da yeniden başlayan Yılmazer, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nün öğrencisi oldu.