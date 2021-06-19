Milli Muharip Uçak'ın yazılımları, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Muharip Uçak'ın yazılımları, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yapılacak

Milli Muharip Uçak'ın yazılımları, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yapılacak
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Teknoloji

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında yapılan anlaşmayla, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yazılımları Antalya'da gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında yapılan anlaşmayla, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yazılımları Antalya'da gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, savunma sanayii alanında önemli projeler yürüten uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu gibi uzay sistemleri geliştiren TUSAŞ ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent arasında Ar-Ge alanı kira sözleşmesi imzalandı.

İlk etapta 1000 metrekarelik alanda 100 Ar-Ge personeliyle faaliyete başlayacak şirketin, ilerleyen süreçte personel sayısını 500'e ulaştırması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiği belirtti.

TUSAŞ'ın Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yer almasının hem üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Özkan, "Bilimde, turizmde, tarımda başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren üniversitemiz ve şehrimiz bundan böyle teknoloji ve sanayi alanında da iddialı ve söz sahibi olacak." ifadesini kullandı.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türkiye için önemli projeler gerçekleştiren TUSAŞ'ı Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'e kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan TUSAŞ'ın kendi binasını, yap-işlet-devret modeliyle Teknoloji Vadisi'nde yapması için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ayrı bir sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Meral Akşener
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Muharip Uçak'ın yazılımları, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:14:29. #1.16#

title