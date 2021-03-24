Milli maç ne zaman? Türkiye Hollanda maçı hangi gün, saat kaçta? A Milli takım maçı ne zaman?
Milli maç ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hollanda maçı hangi gün? Dünya Kupası elemeleri fikstürü açıklandıktan sonra Türkiye Norveç maçı, Türkiye Hollanda maçı, Türkiye Letonya maçı 2021'de izlenecek A Milli Takım maçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Maçların ne zaman yapılacağı, hangi gün saat kaçta olacağını sizler için derledik. A Milli takım maçı ne zaman?
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Türkiye, 24 Mart'ta Hollanda ile karşılaşacak. 27 Mart'ta ise Norveç'le karşı karşıya gelecek. Sonrasında en yakın Türkiye maçı olacak olan A Milli takım maçı 30 Mart'ta Letonya ile oynanacak.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Hollanda Maçı 24 Mart Çarşamba günü oynanacak. Türkiye-Hollanda Maçı 20:00'de başlayacak.
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT 1 Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu 22, Web , Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye