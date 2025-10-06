Milli maç ne zaman? Türkiye Gürcistan ve Bulgaristan maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı. Peki, Milli maç ne zaman? İşte Türkiye Gürcistan ve Bulgaristan maç tarihleri haberimizde...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Mücadeleler TV8 ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda ay-yıldızlı ekip, ısınma koşuları sonrası çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Berke Özer ve Uğurcan Çakır antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

İzinli olan Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül ve Ferdi Kadıoğlu'nun seyahat programları nedeniyle kampa yarın katılacağı açıklandı.