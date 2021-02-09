Milli kayakçı Sıla Kara, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı
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Milli kayakçı Sıla Kara, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

09.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:06
Milli kayakçı Sıla Kara, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Sıla Kara, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Sıla Kara, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Bansko Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Kadınlar Büyük Slalom Yarışı'nda başarılı bir performans ortaya koyan milli sporcu Sıla Kara, kürsüdeki yerini alarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Aynı yarışta mücadele eden mili sporcu Ceren Reyhan Yıldırım ise 4. sırada yarışmayı tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Derin Berkin 6. sırada, Kerek Haymana ise 11. sırada yarışmayı bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli sporcuları yarışmalarda elde ettiği sonuçlardan dolayı tebrik ederek, "Bulgaristan'da sporcumuz Sıla Kara'nın almış olduğu bronz madalyadan dolayı da kendisini ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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