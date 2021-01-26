Milli kayakçı Ceren Yıldırım'dan FIS Slalom Yarışı'nda bronz madalya
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Milli kayakçı Ceren Yıldırım'dan FIS Slalom Yarışı'nda bronz madalya

26.01.2021 15:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:30
Milli kayakçı Ceren Yıldırım'dan FIS Slalom Yarışı'nda bronz madalya

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan'ın Brovest Kayak Merkezi'nde yapılan FIS Slalom Yarışları'nda başarılı sonuçlara imza attı.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan'ın Brovest Kayak Merkezi'nde yapılan FIS Slalom Yarışları'nda başarılı sonuçlara imza attı. Milli takım sporcularından Ceren Reyhan Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı yarışta mücadele eden milli sporcu Sıla Kara ise 4'üncü sırada yer aldı. Brovest'teki FIS yarışı erkekler kategorisinde milli sporcu Derin Berkin 4'üncü, Bünyamin Çelik ise 5'inci olarak yarışı tamamladı.

Sporcuları elde ettikleri derecelerden dolayı kutlayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Uluslararası yarışlarda böylesine güzel sonuçlar bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" diye konuştu.

Milli kayakçı Ceren Yıldırım'dan FIS Slalom Yarışı'nda bronz madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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