Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan bronz madalya

24.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:28

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyona, 15 ülkeden 93 sporcu katıldı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, kayak slalom yarışlarında üçüncülük elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcumuz Ceren Reyhan Yıldırım'ı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum, bu başarıdan dolayı mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA