Milli karateci Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonası seçmeleri için çalışmalara başladı
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Milli karateci Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonası seçmeleri için çalışmalara başladı

Milli karateci Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonası seçmeleri için çalışmalara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakırspor bünyesinde yer alan milli karateci Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası semeleri için hazırlıklarına devam ediyor.

Diyarbakırspor bünyesinde yer alan milli karateci Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası semeleri için hazırlıklarına devam ediyor.

Diyarbakırspor Kulübü, futbolun yanı sıra başarılı 7 amatör spor branşlarına da yatırım yaparak son dönemlerde önemli başarılar elde etti. 13-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ve aynı zamanda Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası seçmeleri için hazırlıklarına ara vermeden devam eden milli sporcu Sena Kızılaslan, antrenörü Ayşe Meryem Yazar'ın nezaretinde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ve Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden Sena Kızılaslan, Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Siyabend Aydın'ın kendilerine her zaman destek olduğunu söyledi. Kızılaslan, "Yıllardır karate yapıyorum. Diyarbakır'ı ve Türkiye Karate Milli Takımı'nı en iyi şekilde Avrupa Karate Şampiyonası'nda temsil ettim. Başkanımız Siyabend Aydın futbolun yani sıra başarılı 7 amatör branşı da kulübün bünyesine katarak bir tarihe imza atmıştır. İnşallah biz de bunun karşılığını ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi başarılar elde ederek vereceğiz. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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