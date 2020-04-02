Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyorMilli sporcu: Siz de benimle birlikte bu hareketleri yapın ve evde, hayatta, sağlıklı kalınUğur DEMİRKIRDI / - Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken,...

Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyor

Milli sporcu: Siz de benimle birlikte bu hareketleri yapın ve evde, hayatta, sağlıklı kalın

Uğur DEMİRKIRDI/ - Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol da farklı çalışma metoduyla dikkatleri üzerine çekti. Evinde yer bezlerini kullanarak hijyeni sağlayan milli sporcu, bir yandan da sporunu yaparak formda kalıyor.

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi karatede +61 kiloda temsil edecek ilk kadın sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat hayallerini 1 yıl ertelediklerini belirten milli karateci, "Ülkemin bayrağını +61 kiloda temsil edecek ilk kadın sporcusuyum. Bununla birlikte 2021 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda biz hayallerimizi sadece 1 sene erteledik. Onlardan vazgeçmedik. Bu çalışmalar için evde farklı bir metot uyguluyorum. Siz de benimle birlikte bu hareketleri yapın ve evde, hayatta, sağlıklı kalın" dedi.YER BEZLERİYLE HEM HİJYENİ SAĞLIYOR, HEM DE FORMDA KALIYORBaşarılı karateci, koronavirüs nedeniyle çalışmalarını da evinde sürdürüyor. Yer bezleriyle açma germe hareketleri yapan milli sporcu, "Böylece evin her yerindeki tozları süpürerek, kendimizi koronavirüse karşı ekstra koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Milli sporcunun açıklamaları

Evde bezlerle idman yapması

Kaynak: DHA