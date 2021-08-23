Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü

Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli karateci Müşerref Özdemir, son katıldığı şampiyonadan da Kemer'e madalya ile döndü.

Milli karateci Müşerref Özdemir, son katıldığı şampiyonadan da Kemer'e madalya ile döndü.

Finlandiya'nın Tampera kentinde düzenlenen Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Kemer'in gururu Müşerref Özdemir, 48 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi başardı.

Toplam 45 ülkeden bin 8 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve Kemer'e bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Müşerref Özdemir, daha önce de dünya şampiyonu olarak adını Kemer tarihine yazdırmayı başarmıştı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'in evladı Müşerref Özdemir ile gurur duyduklarını söyledi.

Başarıdan başarıya koşan milli karateci Müşerref Özdemir'i gönülden kutladığını belirten Başkan Topaloğlu, "Müşerref her zaman Türkiye ve Kemer'in adını en iyi şekilde temsil etti ve etmeye de devam ediyor. Son katıldığı organizasyonda Avrupa üçüncüsü olarak bize bir kez daha gurur yaşattı. Kendisini ve babası Tahsin Özdemir'i tebrik ediyorum. Daha önce kendisi dünya şampiyonu olduğu zaman meclis kararıyla kendisine çeşitli ödüller vermiştik. Ayrıca Arslanbucak Mahallesindeki belediyemize ait spor tesislerine kızımızın adını verdik. Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu. - ANTALYA

Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü
Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Davut Güloğlu Fahriye Evcen
Spor Marcao Muslera Gervinho Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:32:17. #1.16#

title