Milli kanocular Avrupa şampiyonasında altın madalya hedefliyor
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Milli kanocular Avrupa şampiyonasında altın madalya hedefliyor

Milli kanocular Avrupa şampiyonasında altın madalya hedefliyor
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Durgusu Kano Milli Takım sporcuları Faruk Demir ve Göktürk Korkmaz, Polonya'da yapılacak Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyorlar.

Durgusu Kano Milli Takım sporcuları Faruk Demir ve Göktürk Korkmaz, Polonya'da yapılacak Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyorlar.

Poznan kentinde 24-27 Haziran'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kürek çekecek olan K2 Milli Takım sporcuları Göktürk Korkmaz ve Faruk Demir, antrenmanlarını tesis olanakları ve iklimsel elverişliliğiyle öne çıkan Seyhan Baraj Gölü'ne sürdürüyor.

Milli sporcular, Adana'da ve daha sonra Sakarya'da girecekleri kampın ardından katılacakları Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kano sporcusu Göktürk Korkmaz, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendileri için zor geçtiğini belirten Göktürk, "Kamptan sonra ara verildi. Biz ekip arkadaşımla o arayı da değerlendirmeye çalıştık. Ekip arkadaşım, Avrupa şampiyonasına hazırlanabilmek için Rize'den geldi. Zorlu bir süreçten geçtik. Birlikte burada antrenmanlara devam ettik. Allah'ın izniyle de bunun karşılığını alacağız. Beklentimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırmak. 27 Haziran'da Polonya'da yarışımız var. İnşallah o yarışta ekip arkadaşım Faruk Demir ile birlikte güzel bir derece alıp ülkemize dönmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Faruk Demir: "Hedefimiz birincilik"

Sporcu Faruk Demir de ekip arkadaşı Göktürk Korkmaz ile birlikte antrenman yapmak için Rize'den Adana'ya geldiğini kaydetti.

Avrupa Şampiyonası için hazırlık kampında olduklarını vurgulayan Faruk, şunları aktardı:

"Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarımıza bayramda da ara vermeden devam ettik. Tesislerde kaldık, dışarı çıkmadık. Önümüzde bir hedef yarışması var. Pandemi dönemini biraz zorlandık. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı ve hocamız Tolga Çelik bize destek oldular ve burada beraber kamp yapmamızı sağladılar. Buradan sonra Sakarya'da kampımız devam edecek. Orada da ekip arkadaşlarımız var. Hedefimiz Polonya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İnşallah hedefimize ulaşacağız."

Faruk, ekip arkadaşı Göktürk Korkmaz ile ilk yarışları olacağına dikkati çekerek, "Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Derecelerimiz madalyaya ve finale çok yakın. Avrupa şampiyonasında hedefimiz birincilik. Avrupa'ya madalya için gidiyoruz. İnanıyoruz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize inanan ve güvenen insanlara çok teşekkür ederiz. Emeklerimizin karşılığı boşa çıkmayacak inşallah." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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