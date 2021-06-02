Milli Kanocu, enerji firmasının desteğiyle başarıya kürek çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Kanocu, enerji firmasının desteğiyle başarıya kürek çekiyor

Milli Kanocu, enerji firmasının desteğiyle başarıya kürek çekiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sepaş Enerji'nin desteklediği milli kanocu Mustafa Özmen'in uluslararası başarılarıyla Türk sporunun gelecek vadeden isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Sepaş Enerji'nin desteklediği milli kanocu Mustafa Özmen'in uluslararası başarılarıyla Türk sporunun gelecek vadeden isimlerinden biri olduğu belirtildi. Özmen, 17 yaşından bu yana giydiği milli formayla gurur verici başarılarına yenilerini eklemeyi hedeflediğini belirtti.

Kanoculuk, Türkiye'nin gelişmekte olan spor branşları arasında yer alıyor. Gerek kanoya elverişli çok sayıda akarsuyun bulunması gerekse son yıllarda Kano Milli Takımı'nın elde ettiği başarıların bu spora ilgiyi her geçen gün artırdığı belirtildi. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç sporculardan milli kanocu Mustafa Özmen, Türkiye'nin elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji'nin de desteğini alarak henüz 20 yaşındayken dünya sıralamasında kendi kategorisinde ilk 10'a yükseldi.

MİLLİ FORMAYLA YENİ ŞAMPİYONLUKLAR HEDEFİ

Özmen'in 16 yaşında doğum yeri Adapazarı'nda kano sporuna başlayıp 1 sene içinde milli takıma kadar yükseldiği belirtildi. 2014'ten bu yana milli formayı aralıksız giydiğini belirten genç kanocu, farklı kategorilerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti. Özmen, kariyerine kısa sürede Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği ekledi.

Genç sporcunun 2021'de de yeni madalyalar kazanmaya devam ettiğini belirten Sepaş Enerji şu açıklamada bulundu:

"Özmen, Türkiye Kano Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Seçme yarışlarında 3 kategoride derece almayı başardı. Milli kanocu, bu organizasyonda K1 1000 m ve K1 500 m kategorisinde birincilik, K1 200 m kategorisinde ise ikincilik elde etti. Özmen, son olarak geçen hafta Macaristan'ın Szeged kentindeki olimpiyat kota yarışlarında da milli takım formasını terletti."

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIM"

Ayrıca milli sporcunun federasyon tarafından 11-13 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ve temmuz ayındaki Türkiye Şampiyonası'nda da favoriler arasında gösterildiği belirtildi. Genç kanocu, katıldığı tüm uluslararası yarışmalarda madalya kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını sürekli dalgalandırmayı hedeflediğini ifade etti.


Milli Kanocu, enerji firmasının desteğiyle başarıya kürek çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Kanocu, enerji firmasının desteğiyle başarıya kürek çekiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 15:59:32. #1.13#

title