Milli Kanocu, enerji firmasının desteğiyle başarıya kürek çekiyor

Sepaş Enerji'nin desteklediği milli kanocu Mustafa Özmen'in uluslararası başarılarıyla Türk sporunun gelecek vadeden isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Sepaş Enerji'nin desteklediği milli kanocu Mustafa Özmen'in uluslararası başarılarıyla Türk sporunun gelecek vadeden isimlerinden biri olduğu belirtildi. Özmen, 17 yaşından bu yana giydiği milli formayla gurur verici başarılarına yenilerini eklemeyi hedeflediğini belirtti.

Kanoculuk, Türkiye'nin gelişmekte olan spor branşları arasında yer alıyor. Gerek kanoya elverişli çok sayıda akarsuyun bulunması gerekse son yıllarda Kano Milli Takımı'nın elde ettiği başarıların bu spora ilgiyi her geçen gün artırdığı belirtildi. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç sporculardan milli kanocu Mustafa Özmen, Türkiye'nin elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji'nin de desteğini alarak henüz 20 yaşındayken dünya sıralamasında kendi kategorisinde ilk 10'a yükseldi.

MİLLİ FORMAYLA YENİ ŞAMPİYONLUKLAR HEDEFİ

Özmen'in 16 yaşında doğum yeri Adapazarı'nda kano sporuna başlayıp 1 sene içinde milli takıma kadar yükseldiği belirtildi. 2014'ten bu yana milli formayı aralıksız giydiğini belirten genç kanocu, farklı kategorilerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti. Özmen, kariyerine kısa sürede Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği ekledi.

Genç sporcunun 2021'de de yeni madalyalar kazanmaya devam ettiğini belirten Sepaş Enerji şu açıklamada bulundu:

"Özmen, Türkiye Kano Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Seçme yarışlarında 3 kategoride derece almayı başardı. Milli kanocu, bu organizasyonda K1 1000 m ve K1 500 m kategorisinde birincilik, K1 200 m kategorisinde ise ikincilik elde etti. Özmen, son olarak geçen hafta Macaristan'ın Szeged kentindeki olimpiyat kota yarışlarında da milli takım formasını terletti."

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIM"

Ayrıca milli sporcunun federasyon tarafından 11-13 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ve temmuz ayındaki Türkiye Şampiyonası'nda da favoriler arasında gösterildiği belirtildi. Genç kanocu, katıldığı tüm uluslararası yarışmalarda madalya kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını sürekli dalgalandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı