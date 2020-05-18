Milli kadın haltercilerden 19 Mayıs mesajı Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Taşpınar yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda attığı adımlarla en önemli tarihini yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yola çıktığı bu anlamlı günü; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli kadın halterciler de yayımladıkları görüntülü mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA