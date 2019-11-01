Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya

01.11.2019 20:34

Rusya'nın İzhevsk kentinde başlayan 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder bronz madalya kazandı.

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder kürsüye çıkan ilk sporcu oldu. Rusya'nın İzhevsk'i kentinde başlayan 33 ülkeden 100 kadın ve 135 erkek judocunun madalya mücadelesi yaptığı şampiyonada milli judocu Beder, bronz madalya müsabakasında İtalyan rakibi Sofia Petitto karşısında mücadeleyi waza-ari puanıyla galip bitirdi ve kürsüdeki yerini aldı. 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, ilk maçında Hırvat Viktorija Puljiz'i ipponla yenerek çeyrek finalist oldu. İspanyol Lapuerta Comas'a yenilen milli judocu repesaja müsabakasında İtalyan Michela Fiorini'yi ipponla yendi ve 3'üncülük karşılaşması için hak kazandı. Madalya maçında diğer İtalyan judocu Petitto ile mücadele eden Beder, rakibini yenerek kürsüye çıktı.Erkekler 66 kiloda Samet Kumtaş ilk tur müsabakasında Alman Sebastian Hofaecker'i ipponla yendi. Kumtaş, 2'nci maçında Azerbaycanlı Elchin Hüseynov'a, kadınlar 48 kiloda Melisa Çakmaklı ilk turda Rus Daria Pichkaleva'ya, 57 kiloda Şeyma Özerler ilk maçında Bosna Hersekli Andjela Samardzic'e yenilerek elendi. Şampiyonada yarın kadınlar 63 Kg'da Minel Akdeniz, 70 Kg'da Semanur Erdoğan, erkekler 73 Kg'da Halil Çimen ve 81 Kg'da Muhammed Mustafa Koç tatamiye çıkacaklar.

Kaynak: DHA