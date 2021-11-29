Milli judocu kardeşlerin hedefi Paris'te olimpiyat madalyası

23 Yaş Altı Judo Milli Takımı'nın kardeş sporcuları Zeliha Cinci (22) ve Furkan Cinci (21), 8 yıl önce başladıkları bu sporda olimpiyat madalyası kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Judocu kardeşlerden Zeliha Cinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora başlama hikayelerini, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Genç judocu, erkek kardeşiyle birlikte 8 yıl önce Sincan'da bu spora başladıklarını belirterek, "Kardeşim Furkan ile çocukken çok kavga ediyorduk. Annem ve babam da 'Gidin stresinizi judo yaparak atın.' diyerek bizi salona yazdırdı. Kardeşimle birlikte 8 senedir devam ediyoruz." dedi.

EGO Spor Kulübü sporcusu olan Zeliha, anne ve babasının hiçbir zaman desteklerini esirgemediğini, ancak sakatlık yaşadıklarında annesinin biraz daha duygusal yaklaştığını belirtti.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi olduğunu aktaran milli sporcu, "İlk madalyamı Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde üçüncü olarak kazanmıştım. Çok gurur verici ve güzeldi. Henüz bir sene olmuştu judoya başlayalı ve ilk madalyamı kazanmıştım. İlk madalya başarımı eve gittiğimde ailecek kutlamıştık." diye konuştu.

"Abim gibi duruyor (Furkan) ama ablasıyım, tabii ki beni yeniyor"

Kardeşi Furkan Cinci ile EGO Spor'da birlikte çalıştıklarını anlatan Zeliha, "Antrenmanlarda birlikte maç yapıyoruz. Benden biraz uzun olduğu için abim gibi duruyor ama ablasıyım, tabii ki beni yeniyor." dedi.

Uluslararası tecrübelerini anlatan milli sporcu, "İlk uluslararası başarımı 2017'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) bronz madalya kazanarak aldım. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'na öncelikle katılma hakkı kazanmak, sonra ülkeme olimpiyat madalyası ile dönmek. Bunun için 2022 ve 2023'de yapılacak grand slam ile grand prixlere katılıp, kota için yeterli puanı toplamam gerekiyor. Oralarda madalya aldıkça, puanım biriktikçe, Paris 2024'e yaklaşacağım. Atilla Öztürk hocamla birlikte oraya gitmeyi istiyorum." şeklinde konuştu.

Önemli kariyer hedefleri olduğunu dile getiren Zeliha Cinci, "Judo benim hayatımı çok değiştirdi. Her şekilde çok büyük destek sağladı. Paris'e de inşallah gidince hayatım çok değişecek tabii ki. Önceliğim madalyaları bir bir kazanmak. İleride de Türk judosunda önemli başarılar kazanmış iyi bir sporcu olarak hatırlanmak isterim. Daha 10-15 yıl judoya devam etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zeliha'nın kardeşi milli judocu Furkan Cinci de "Bu yaşa kadar her şeyi kardeşimle birlikte yaptık. Judoya çocukken birlikte başladık. Halen ben 66 kilo, kardeşim 52 kilo kategorisinde. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Paris 2024'te inşallah beraber madalya alacağız. Bu hedefle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Öztürk: "Olimpiyat madalyasını istiyoruz"

Ay-yıldızlı judocular Zeliha ve Furkan Cinci'nin antrenörlüğünü üstlenen Atilla Öztürk, EGO Spor Kulübünde beraber çalıştıklarını belirterek, "Zeliha ve Furkan'ı 8 yıl önce anne babası birlikte getirmişti. 'Bunlar evde sürekli kavga ediyor, enerjilerini judo ile atsınlar.' dediler. Sporun da böyle güzel bir yanı var. İlk başladıklarında Furkan minikti daha, Zeliha ise yıldızlar kategorisindeydi." açıklamasını yaptı.

Zeliha'nın spora başladıktan bir yıl sonra Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda üçüncülük kazandığını anlatan Öztürk, "Artık Zeliha ile hedefimiz büyük. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyoruz. Bu bizim rüyamız." diye konuştu.

Ay-yıldızlı judocularla biraz daha sert bir şekilde bu hedef odaklı çalıştıklarını belirten Öztürk, "Zeliha'da bu potansiyel var, ondan umutluyuz. Önümüzdeki 2,5 yılı iyi bir çalışma evresiyle başarılı şekilde atlatırsak, güzel şeyler olacağına inanıyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı çok istiyoruz. Bunun için puan toplamamız gerekiyor. Bu süreyi çok verimli geçirirsek Paris'te madalya alabiliriz. Antrenmanlarda nicelikten ziyade nitelik önemli. Kaliteli antrenman yapmamız gerekiyor. Doğru antrenman ve doğru programla başarıyı yakalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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