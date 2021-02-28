Milli güreşçiler, Ukrayna'dan 4 madalyayla dönüyor
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Milli güreşçiler, Ukrayna'dan 4 madalyayla dönüyor

28.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:16
Milli güreşçiler, Ukrayna'dan 4 madalyayla dönüyor

Ukrayna'da düzenlenen 24. Outstanding Uluslararası Güreş Turnuvası'nda serbest stil 79 kiloda Ramazan Sarı, gümüş madalya kazandı.

Ukrayna'da düzenlenen 24. Outstanding Uluslararası Güreş Turnuvası'nda serbest stil 79 kiloda Ramazan Sarı, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 79 kiloda mücadele eden Ramazan Sarı, Belarus ve iki Ukraynalı rakiplerini yenerek çıktığı finalde Avrupa şampiyonu Gürcü Nika Kenchadze ile karşılaştı. Rakibine yenilen Ramazan, ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Türkiye, böylece organizasyonu 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla kapattı.

Serbest stilde Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş ve Ramazan Sarı gümüş madalya kazandı. Grekoromen stilde ise Kerem Kamal gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçiler, olimpiyat elemeleri öncesinde 4-7 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, 18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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