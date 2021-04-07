Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak
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Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ - Haberler | Spor
Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenecek Kolov Nikolava Petrov Turnuvası'nda yarın mindere çıkacak.

Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenecek Kolov Nikolava Petrov Turnuvası'nda yarın mindere çıkacak. 

Kolov Nikolava Petrov Turnuvası, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 8-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'den serbest stilde 14, grekoromen stilde ise 23 sporcu mindere çıkacak.

Turnuvaya katılacak milli takımda şu isimler yer alıyor: SERBEST STİL;57 kilo:  Hafız Can Hasdemir, Engin Çetin61 kilo:  Cabbar Duyum65 kilo:  Cavit Acar, Fatih Önalan70 kilo: Cüneyt Budak, Mehmet Karaca74 kilo:  Samet Ak79 kilo: Umur Aybey, Hacı Ömer Yıldırım 86 kilo:  Hacı Abdullah Dilek 92 kilo:  Mustafa Kerem Kıyı125 kilo:  Anıl Berk Kılıçsallayan, Feyzullah ParlarGREKOROMEN STİL;55 kilo:  Adem Burak Uzun, Cihat Liman, Emre Mutlu, Ömer Halis Recep60 kilo:  Mert Aybars, Mükremin Aktaş, Ahmet Uyar 63 kilo:  Abdülkadir Saydam, İsmail Culfa67 kilo:  Kadir Kamal72 kilo:  Hasan Orakçı, Abdülsamet Başar 77 kilo: Erkan Ergen, Furkan Dülger, Alper Murat Erdoğan 82 kilo:  Doğan Kaya, Samet Yıldırım 87 kilo: Muhittin Sarıçiçek, Bedirhan Tan97 kilo:  Beytullah Kayışdağı

130 kilo: Fatih Bozkurt, Atalay Aydemir, Muhammed Hamza Bakır


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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