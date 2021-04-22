Milli güreşçi Taha Akgül 8'inci kez Avrupa şampiyonu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları dün sona erdi. ASKİ Sporlu milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo finalinde Rus Sergei Kozyrev'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, adını finale yazdırdı. Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8'inci Avrupa şampiyonluğunu ekledi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.Milli güreşçi Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim" dedi. KADINLARDA 2 BRONZ MADALYA MAÇI VARAvrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Nesrin Baş ve Elif Yanık bronz madalya için mindere çıkacak. 68 kiloda Nesrin Baş ilk turda Polonyalı Viktorya Choluj'u 2-2'den iki puanlık oyun yaptığı için kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Elis Manolova'yı 7-3 öndeyken tuşla yendi. Yarı finalde Avrupa Şampiyonu Dünya Kupası 3'üncüsü Rus Khanum Velieva'ya 8-4 yenildi. Milli güreşçi repesajdan gelecek Ukraynalı Alina Stadnik/ Belarus Sadchancka galibiyle bronz madalya için karşılaşacak.59 kiloda Elif Yanık yenildiği Rus Veronika Chumikova finale yükseldiği için repesajda direkt Avrupa Şampiyonu Moldovalı Anastasia Nichita ile bronz madalya için mücadele edecek.

Kadınlarda yarın 53 kiloda Zeynep Yetgil Ukraynalı Maria Vynnyk ile, 57 kiloda Mehlika Öztürk Ukraynalı Alina Akobia ile, 62 kiloda Cansu Aksoy Polonyalı Katzarina Madrowska ile, 65 kiloda Aslı Tuğcu Rus Lyubov Ovcharova ile 72 kiloda Merve Pul Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ