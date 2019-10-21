Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü oldu.
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü oldu.
Çin'de devam eden 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi serbest stil 65 kiloda temsil eden Selahattin Kılıçsallayan, Kuzey Koreli Kim Han Song'u 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.Müsabakanın ardından Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren Kılıçsallayan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.