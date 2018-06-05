Milli Futbolcu Yunus Mallı: Bizimle İletişime Geçen Kimse Olmadı

Rusya ile 1-1 sonuçlanan hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım ile ilk golünü atan Yunus Mallı, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

"BU FORMAYI GİYMEK BİR ONUR"

Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, "Maçın başlarında baya zorlandık. Rus takımı fena oynamadı. Topa daha çok hakimlerdi. İkinci yarı daha iyiydik. Topu kendi alanımızda tutmayı başardık. Öne doğru birkaç pozisyon bulduk. Benim de gol atmam güzel oldu. Milli Takım ile ilk golüm oldu. Zaten Milli formayı giymek bir onur. İnşallah devamı gelir." dedi.

"GİDEMEMEK BİZİM SUÇUMUZ"

Dünya Kupası'nda olamadıkları için üzgün olduklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz için, tüm ülke olarak burada olmamamız çok üzücü. Bizim suçumuz ama gidememek. Yeni bir yapılanma için yeni bir takım oluşturuyoruz. İnşallah sonraki turnuvalarda Türkiye katılacaktır." diye konuştu.

"TRANSFER HABERLERİNİ BEN DE DUYDUM"

Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları hakkında da konuşan Yunus Mallı, "Ben de haberleri duydum ama bizimle itibara geçen kimse olmadı. Transferi zaman gösterir. Şu an söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.