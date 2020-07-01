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Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu

İki şüpheli, milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi A. Meraş'a sosyal medya üzerinden ulaşarak şantaj yaptı. Mağdur anne savcılığa başvurarak "Fotoğraflarım aileme gönderildi. Şimdi de onları oğluma göndermekle tehdit ediyorlar" diyerek bu kişilerden şikayetçi oldu.

01.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:38

Türkiye A Milli Takımı'nda top koşturan Umut Meraş'ın annesi geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Anne A. Meraş, iki kişinin Instagram üzerinden kendisini tehdit ederek şantajda bulunduğunu ileri sürdü.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; savcılığa ifade veren mağdur kadın, Mevlüt K. ve Savaş K.'nın sosyal medyadan kendisine ulaştığını ve kişisel fotoğraflarını internette yayacaklarını söyleyerek şantajda bulunduklarını anlattı.

ALDIRIŞ ETMEYİNCE FOTOĞRAFLARI YAKINLARINA GÖNDERDİLER

Şantaja boyun eğmeyen kadına bir süre sonra Whatsapp uygulaması üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderilmeye başlandı. Genç kadın tehditlere aldırış etmeyince iki şantajcı, bu kez A. Meraş'ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yakınlarına göndermeye başladı.

İki şüpheli daha sonra genç kadına tekrar ulaşarak eğer söylediklerini yapmazsa bu kez ellerindeki fotoğrafları oğluna göndereceğini söyledi. Bunun üzerine A. Meraş, savcılığa başvurarak kendisine şantaj yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mevlüt K. ve Savaş K. hakkında soruşturma başlattı.

Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Haber Yorumları (3)
BABANIN OĞLU KEMAL: Özel fotolarının adamların elinde ne işi var
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CAN DEP: Anlamadim bunlar nasil fotograflar, sanataj malzemesi olarak kulandiklarina göre acik secik resimler olmalidir, Pekiyi bütün bunlari nasil nerde ele gecirmisler bunlar..?
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ÇAPKIN KIZ ASLI: NASIL FOTOĞRAFLARMIŞ Kİ ONLAR??????
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500
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