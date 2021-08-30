Milli futbolcu Ozan Kabak, Premier Lig ekibi Norwich City'e transfer oldu

Milli futbolcu Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'in yolunu tuttu. Geçen sezonu Liverpool'da geçiren genç savunmacının yeni takımı Norwich City oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan'ın 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Bonservisi Schalke 04'te olan ve 2020-2021 sezonunu Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak'ın yeni adresi netleşti. Premier Lig ekibi Norwich City, milli futbolcuyu 1 yıllığına renklerine bağladı.

"TARAFTARLAR ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Anlaşmanın sağlanmasının ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Teknik direktörümle konuştum ve projesinden gerçekten etkilendim. Ona ve projesine inandım" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ BURADA ÇOK GELİŞTİRECEK"

Norwich Menajeri Daniel Farke yaptığı açıklamada, "Savunmaya yeni bir oyuncu katmak istiyorduk. Ozan Kabak'ı transfer edebildiğimiz için çok mutluyuz. Çok potansiyelli ve şöhretli bir oyuncuyu kadromuza katmayı başardık. Avrupa'da birçok kulüp onu istiyordu ama bu transferi biz bitirdik. Ozan Kabak, büyük kulüplerde oynadı ve Türk milli takımıyla önemli tecrübeler edindi. Premier Lig'de oynamayı biliyor. Potansiyeli çok yüksek. Ayrıca, harika bir karakteri var. Ozan'ı potansiyeline ulaştırmak istiyoruz. Ozan Kabak'ın Norwich formasıyla parlayacağını biliyorum. Kendisini burada çok geliştirecek" dedi.