Milli futbolcu Kenan Karaman, yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi

Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferini devre arası bitirmeyi planlıyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği 26 yaşındaki forvet, daha önce de sarı kırmızılıların gündemine gelmişti.

Kadro rotasyonunu genişletmeyi planlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kenan Karaman'ı bonservisiyle transfer etmek istiyor.

Sarı kırmızılı yönetimin ilk hedefi, birçok talibi olan milli futbolcunun transferini devre arasında bitirmek. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 1.5 milyon Euro.

Golcü futbolcu, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

10 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Asıl mevkisi santrfor olan Kenan Karaman, kanatlarda da görev yapabiliyor. A Milli Takım forması giyen Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.