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Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor

İspanya'nın Real Valladolid'in takımından top koşturan Enes Ünal ve eşi, liglerin bitmesiyle beraber soluğu Bodrum'da aldı.

Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
08.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:04

Milli oyuncu Enes Ünal, eşiyle birlikte tatil cenneti Bodrum'a gitti. Gün boyu iskelede arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren çift bol bol sohbet edip eğlendi.

KEYİFLİ DAKİKALAR GEÇİRDİLER

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Enes Ünal, Gündoğan'da hamile eşi Lisa Smellers ve arkadaşlarıyla birlikte tatilin tadını çıkarırken görüntülendi. Akşam saatlerine doğru Enes Ünal, yakın arkadaşlarıyla birlikte denize girerek serinledi. Enes Ünal denizden çıktıktan sonra eşi ile dans etti ve arkadaşlarına poz verdi.

35 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI SUNDU

Enes, La Liga'da kalmasında önemli pay sahibi olduğu Valladolid'de 35 maçta forma giyip, 6 gol attı. Milli futbolcunun, Kral Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.

TAKIMI ENES'TEN PARA KAZANMAYI DÜŞÜNÜYOR

İspanyol basını, Villarreal'in Enes'i gözden çıkardığını ve sözleşmesi bitmeden bu futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planladığını yazılmıştı. Manchester City'den Enes'i transfer ederken 14 milyon euro ödeyen Villarreal'in, Türk futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.

Milli futbolcu Enes Ünal eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
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