Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre, atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul