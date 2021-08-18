Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi
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Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre, atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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