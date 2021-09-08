Milli cimnastikçiler, Mersin'deki Dünya Challenge Kupası'nda madalya peşinde
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Milli cimnastikçiler, Mersin'deki Dünya Challenge Kupası'nda madalya peşinde

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Spor

Milli cimnastikçiler, Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenecek Dünya Challenge Kupası'nda finale kalarak madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli cimnastikçiler, Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenecek Dünya Challenge Kupası'nda finale kalarak madalya kazanmayı hedefliyor.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 10-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Dünya Challenge Kupası öncesi Mersin'de kampa girdi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına başlayan ay-yıldızlı ekip, antrenörler eşliğinde organizasyona hazırlanıyor.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek milli sporcular, finale kalıp madalya kazanmak istiyor.

Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 23 ülkeden 30'u kadın 93 sporcu mücadelece edecek.

Göksu Üçtaş Şanlı: "Hiçbir yarışmayı hafife almıyoruz"

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine, takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası hazırlıklarına başladıklarını anlatan Göksu, güzel bir antrenman dönemi geçirdiklerini ve hazırlıklarının iyi gittiğini ifade etti.

Organizasyonda sergileyecekleri seriler üzerine odaklandıklarını aktaran Göksu, şöyle konuştu:

"Kontrol yarışmalarımızda bile yaptığımız serilere önem veriyoruz. Hangi yarışma olursa olsun bizim için serilerimizi temiz yapmak çok önemli. Hiçbir yarışmayı hafife almıyoruz. Serilerimizi temiz yaparak başarılı olmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisi yaparak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Denge ve yer aletinde yarışacağım. Hedefim finale kalıp madalya kazanmak."

Sercan Demir: "Hepimiz madalya için yarışacağız"

Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Sercan Demir, bu başarısını sürdürmek istediğini dile getirdi.

Yarışmalarda Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini belirten Sercan, "Her sporcu, milli takımda yarışmak ister. İstiklal Marşı'mızı okutmak güzel bir duygu. Biraz heyecan var. Kendi ülkemizde yarışacağız. Hepimiz madalya için yarışacağız. Hem paralelde hem de barfiks aletinde yarışacağım. Paralelde madalya hedefliyorum, barfikste de finalde yarışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçi Mustafa Arca, organizasyonda elinden gelen en iyi performansı sergileyeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mersin, bildiğimiz bir kent. Her gün burada antrenman yapıyormuşuz gibi hissediyoruz. Çünkü bütün şampiyonalarımız burada yapılıyor. Tesis çok güzel. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. En son yarıştığımız Dünya Kupası'nda yer aletinde ikinci olmuştum. Bu sefer üzerine koymak istiyorum. Sadece yer aletinde değil halka aleti ve atlama masasında da şansım var. Yer ve halka aleti ile atlama masasında madalya bekliyorum."

Milli sporcu İlayda Şahin de organizasyona çok iyi hazırlandığını, asimetrik paralelle finallere kalarak madalya hedeflediğini söyledi.

Milli cimnastikçiler, Mersin'deki Dünya Challenge Kupası'nda madalya peşinde
Milli cimnastikçiler, Mersin'deki Dünya Challenge Kupası'nda madalya peşinde
Milli cimnastikçiler, Mersin'deki Dünya Challenge Kupası'nda madalya peşinde
Milli cimnastikçiler, Mersin'deki Dünya Challenge Kupası'nda madalya peşinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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