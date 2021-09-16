Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkıyor

Aerobik cimnastik dalında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden, Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Avrupa Şampiyonu olabilmek için podyuma çıkıyor.

Aerobik cimnastik dalında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden, Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Avrupa Şampiyonu olabilmek için podyuma çıkıyor. Ayşe Begüm Onbaşı, İtalya'nın Pesaro kentinde 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Tek Kadınlar, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde altın madalya arayacak.

Ayşe Begüm Onbaşı'nın Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. Mayıs ayında Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin ilk Büyük Kadınlar dünya şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez İtalya'da altın madalya arıyor. Yıldız sporcu, 17-19 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Pesara kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Tek Kadınlar, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde şampiyonluk için mücadele edecek.

Sezona Manisa'da düzenlenen Aerobik Jimnastik Türkiye Şampiyonası'ndaki 3 altın madalya ile başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü'deki Dünya Şampiyonası'nı da tarihi bir başarı ile tamamlamıştı. Kariyerinin ilk Tek Kadınlar Dünya Şampiyonluğunu hem elemelerde hem de finalde en iyi performansı göstererek elde eden Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de İtalya'da Avrupa Şampiyonu olmaya çalışacak.

(İHA)

Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Berfu Yenenler İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Marcao Nihat Özdemir Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:04:52. #1.17#