Milli cimnastikçi Duygu Doğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli cimnastikçi Duygu Doğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:52
Milli cimnastikçi Duygu Doğan AA'nın

Milli cimnastikçi Duygu Doğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli cimnastikçi Duygu Doğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Duygu Doğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli sporcu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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