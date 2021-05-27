Milli çekiççi Özkan Baltacı Doha'da birinci oldu
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Milli çekiççi Özkan Baltacı Doha'da birinci oldu

Milli çekiççi Özkan Baltacı Doha'da birinci oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milli çekiççi Özkan Baltacı, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını birinci tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milli çekiççi Özkan Baltacı, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını birinci tamamladı.

Milli atlet Özkan Baltacı, Doha'da katıldığı çekiç atma mücadelesinde 73.94'lük derecesiyle birinci sırayı aldı. Elmas Lig programında yer almayan çekiç atma mücadelesinde Katarlı ünlü atıcı Eşref Amgad El-Seyfi'nin de aralarında olduğu rakiplerle yarışan Özkan, müsabakayı ilk sırada tamamladı.Doha'da yarın yapılacak Elmas Lig yarışmalarında milli atletler Ramil Guliyev, Yasemin Can, Yasmani Copello ve Kayhan Özer mücadele verecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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