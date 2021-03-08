Milli boksör Elif Güneri, kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek istiyor Açıklaması
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Milli boksör Elif Güneri, kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek istiyor Açıklaması

08.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:05
Milli boksör Elif Güneri, kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek istiyor Açıklaması

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, dünya şampiyonluğuna da ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, dünya şampiyonluğuna da ulaşmayı hedefliyor.

Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların dünyayı şekillendirdiğini ve ayakta tuttuğunu dile getiren Güneri, "Bir eğitimci olarak en büyük hayallerimden biri, kadınların toplumda çok iyi yerlere gelmelerini sağlamak." dedi.

Güneri, yaklaşık 1 yıldır okulların kapalı olması nedeniyle uzaktan eğitim yaptıklarını anımsatarak, "Kendimizin ve çevremizin sağlığı için uzaktan eğitim olmazsa olmazdı. Şu anda okullar açıldı, öğrencilerimizle buluştuk. Okullarımız artık sessiz değil. Aşının da bulunmasıyla inşallah salgının ülkemizden ve dünyadan yok olacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra inşallah sağlıklı günler bizleri bekliyor." şeklinde konuştu.

"Salgın bittiğinde, ringlere daha iyi şekilde dönmek istiyorum"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün dünyayı etkilediğine değinen Güneri, bu süreçte yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Güneri, Kovid-19 sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine özel izin vererek spor salonlarını sadece olimpiyat havuzundaki sporculara açtığını hatırlatarak, "Bu sporculardan biri de bendim. Bu süreçte antrenmanlarımı yaptım. 1 ay sonra maç varmış gibi hazırlandık. Şu anda hazırlıklarımı sürdürüyorum. Bu virüs illa ki bir gün bitecek. Bittiğinde daha iyi şekilde ringlere geri dönmek istiyorum." diye konuştu.

"Altın madalyayı ülkeme getirmek istiyorum"

Gelecek günlerde herhangi bir maçının olmadığını, hedeflerine yönelik çalıştığını vurgulayan Güneri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya şampiyonluğu madalyasını çok istiyorum. Daha önce 3 dünya üçüncülüğü, 1 dünya ikinciliği elde ettim. O altın madalyayı ülkeme ve şehrime getirmek istiyorum. Ülkemin insanlarını bir nebze de olsa mutlu etmek istiyorum. Hayallerimden biri de kendim gibi şampiyon sporcular yetiştirmek. Bizler bu mesleği öğrendik, bir yerlere geldik ama bu bizimle son bulmamalı. En az 3-5 sporcuya dokunabilirsem ya da hayatlarını kurtarabilirsem ne mutlu bana. Amacım her zaman çok çalışmak, örnek ve lider olmak. Lider öğrenciler yetiştirmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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