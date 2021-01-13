Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Yonex Thailand Open'a veda etti
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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Yonex Thailand Open'a veda etti

13.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:10
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Yonex Thailand Open'a veda etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden Yonex Thailand Open badminton turnuvasının ikinci gününde dünya 32 numarası milli sporcu Neslihan Yiğit, dünya sıralamasında 13'üncü sırada bulunan Taylandlı rakibi Pornpawee Chochuwo'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden Yonex Thailand Open badminton turnuvasının ikinci gününde dünya 32 numarası milli sporcu Neslihan Yiğit, dünya sıralamasında 13'üncü sırada bulunan Taylandlı rakibi Pornpawee Chochuwo'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya sıralamasındaki ilk 32'lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Neslihan Yiğit, 19-24 Ocak 2021 tarihleri arasında yine Tayland'ın Bangkok şehrinde yapılacak bir diğer önemli turnuva Yonex Thailand Open'da madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en iyi 32 badmintoncusunun katılım göstereceği turnuvada Neslihan Yiğit, antrenörü Çağatay Taşdemir ile beraber Türkiye'yi temsil edecek.

MURAT ÖZMEKİK: NESLİHAN'IN POTANSİYELİ DAHA YÜKSEKTürkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporcu Neslihan Yiğit'i ve antrenörü Çağatay Taşdemir'i Tayland Open turnuvasındaki oyunundan dolayı tebrik etti ve şöyle konuştu:

"Neslihan, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi, Türkiye'yi temsil edecek badmintonda tek sporcumuz. Dünya sıralamasında ilk 32'de olan sporcularla maç yapmasını istiyoruz. Neslihan'ın potansiyeli daha yüksek ve bu sporcularla maç yaparak özgüvenini geliştirecek ve artık dünya sıralamasında daha üst sıralarda derece hedefleyecek. Neslihan'a ikinci Tayland turnuvasında başarılar dilerim."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Tiryaki

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