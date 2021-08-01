Milli atletimiz Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli atlet Yasmani Escobar Copello, adını 400 metre engelli finaline yazdırdı. Yasmani Copello, 3 Ağustos Salı sabahı saat 06:20'de final koşacak.

Milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde serisini 3. bitirdi ve 47.88'lik serecesiyle en hızlı 8 sporcu arasına girerek finale yükseldi.

İlk seride koşan olimpiyat üçüncüsü milli atlet, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yapmasına rağmen 3. oldu.

Yasmani Copello, 3 Ağustos Salı sabahı saat 06:20'de final koşacak.