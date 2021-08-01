Milli atletimiz Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı
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Milli atletimiz Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı

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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli atlet Yasmani Escobar Copello, adını 400 metre engelli finaline yazdırdı. Yasmani Copello, 3 Ağustos Salı sabahı saat 06:20'de final koşacak.

Milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde serisini 3. bitirdi ve 47.88'lik serecesiyle en hızlı 8 sporcu arasına girerek finale yükseldi.

Milli atletimiz Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı

İlk seride koşan olimpiyat üçüncüsü milli atlet, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yapmasına rağmen 3. oldu.

Milli atletimiz Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı

Yasmani Copello, 3 Ağustos Salı sabahı saat 06:20'de final koşacak.

Milli atletimiz Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı
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