Milli atlet Sebih Bahar, dünya şampiyonluğu için koşuyor

02.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:37

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda erkekler 20 yaş altıda dünya ikinciliği elde eden Ağrılı milli atlet Sebih Bahar, hayalindeki dünya şampiyonluğuna ulaşmak için sıkı çalışma yapıyor.

Lise yıllarında beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle spora başlayan ve 3 yıl önce milli takıma seçilen Sebih Bahar, bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda başarı elde etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 20 yaşındaki genç sporcu, ders dışındaki zamanlarını antrenörleri Şirin Gönen ile Fikret Gökçe'nin yaptığı antrenman programlarıyla değerlendiriyor.

Arjantin'in Villa La Angostura kentinde yaklaşık bir ay önce düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi olan başarılı sporcu, hayallerini süsleyen dünya şampiyonluğuna ulaşmak için dağlarda ve pistlerde soğuk havaya rağmen büyük özveriyle antrenman yapıyor.

Başarılarıyla dikkati çekti, milli takıma seçildi

Sebih Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde doğup büyüdüğünü ve antrenörleriyle yoğun şekilde çalışıp başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Spor sayesinde hem üniversiteyi kazandığını hem de birçok yeri görme imkanı bulduğunu ifade eden Bahar, şöyle konuştu:

"Beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle 2015 yılında spora başladım. Girdiğim yarışmalarda başarı elde edince kamp eğitim merkezine girmeye hak kazandım. Sonraki süreçte Türkiye şampiyonalarına gittim. Bu şampiyonalarda elde ettiğim başarılardan dolayı milli takıma seçildim. 2 ay önce Kocaeli'de yapılan dünya dağ kros seçmelerinde Türkiye şampiyonu oldum. Bu şampiyonlukla Arjantin'e gitmeye hak kazandım."

Hayallerine ulaşmak için dağlarda antrenman yapıyor

Bahar, Ağrı'nın yüksek rakımda olması dolayısıyla antrenmanlarının verimli geçtiğini belirterek, Türk bayrağını farklı ülkelerde dalgalandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Dünya şampiyonluğu hayaliyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Dünya ikincisi oldum. Bu defa hedefim, dünya şampiyonu olmak. Bunun için de hocalarımla beraber çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra dünya şampiyonluğu gelir. Antrenmanların yarısını dağ yarısını da pist antrenmanı olarak yapıyoruz. Genelde dağ antrenmanı ve kros yapıyoruz. Ağrı'da kış şartlarından dolayı bayağı zorlanıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Yarışmalarda ülkemizi ve bayrağımızı temsil edeceğiz."

Kaynak: AA