Milli atlet Ayşe Tekdal'dan kota, Meryem Bekmez'den rekor
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Milli atlet Ayşe Tekdal'dan kota, Meryem Bekmez'den rekor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli atlet Ayşe Tekdal'dan kota, Meryem Bekmez'den rekor

Antalya'da düzenlenen 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Türkiye'nin bu branştaki yıldızlarının gövde gösterisine sahne oldu.

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Antalya'da düzenlenen 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Türkiye'nin bu branştaki yıldızlarının gövde gösterisine sahne oldu. Tasnif dışı yarışan Meryem Bekmez rekorunu yenilerken, Ayşe Tekdal hem Balkan şampiyonu oldu hem de Olimpiyat biletini cebine koydu.

Antalya Konyaaltı Sahili'nde yapılan 20'nci  Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 20 kilometrelik büyükler kategorisi müsabakaları tamamlandı. Kadınlarda Ayşe Tekdal, büyüklerde Balkan Yürüyüş'ü kazanan ilk Türk atlet olurken, 1: 30: 12'lik dereceyle Olimpiyat barajını geçti. Ayşe, 1: 31: 00'lik Tokyo 2020 barajının 48 saniye altına inerken, kendi en iyisini de 1 dakika 49 saniye aşağı çekti. Milli atlet Ayşe Tekdal bu derecesiyle ismini daha önce barajı geçen Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'in yanına ekledi ve olimpiyata gitmeyi garantiledi.

Yarışta Balkan Şampiyonası klasmanı dışında yarışan Meryem Bekmez ise, müthiş bir dereceyle kendisine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorunu geliştirdi. Bekmez, 1: 29: 24 ile geçen yıl Antalya'da yaptığı rekoru 36 saniye geliştirdi ve 1: 28: 48 ile finiş gördü. Bekmez, bu yıl dünyada 1: 29.00'un altında derece yapan 18'inci atlet oldu. Balkan Şampiyonası'nda erkekler de ise birinciliği Şahin Şenoduncu elde etti. Şahin, 1: 24: 20'lık derecesi ile altın madalyayı kazandı.

Milli atlet Ayşe Tekdal'dan kota, Meryem Bekmez'den rekor
Milli atlet Ayşe Tekdal'dan kota, Meryem Bekmez'den rekor
Milli atlet Ayşe Tekdal'dan kota, Meryem Bekmez'den rekor
Milli atlet Ayşe Tekdal'dan kota, Meryem Bekmez'den rekor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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