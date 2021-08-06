Milli Ampute Futbol Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu
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Milli Ampute Futbol Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Milli Ampute Futbol Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Spor

12 Eylül tarihinde Polonya'nın Krakow şehrinde yapılacak olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türk Milli Ampute Futbol Takımı Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, hedeflerinin hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

12 Eylül tarihinde Polonya'nın Krakow şehrinde yapılacak olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türk Milli Ampute Futbol Takımı Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, hedeflerinin hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Türk Milli Ampute Futbol Takımı, 12 Eylül tarihinde Polonya'nın Krakow şehrinde başlayacak olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Afyonkarahisar gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Son Avrupa Şampiyonu ünvanıyla şampiyonluğa katılacak olan Türk Milli Ampute Futbol Takımı başarısını tekrarlamak istiyor. Türk Milli Ampute Futbol Takımı Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, Polonya'nın Krakow şehrinde başlayacak olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Afyonkarahisar'da sürdürdükleri çalışmalarla hazırlandıklarını belirterek, "Son Avrupa şampiyonu olan Türk Milli Ampute Futbol Takımı olarak bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Afyonkarahisar'da aile ortamın çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah halkımızı bir kez daha gururlandıracağız. 2022 yılının ekim ayında Dünya Ampute Futbol Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek. Son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşamak için gayret göstereceğiz. Bu başarıları ülkemiz fazlasıyla hak ediyor. Türk Milli Ampute Futbol Takımımız yaşadığı başarılarla başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülkemizi gururlandırdı ve inşallah gururlandırmaya devam edeceğiz. İnşallah bize olan güveni boşa çıkarmayacağız Çalışmalarımız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar

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