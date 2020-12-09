Milletvekili Kabukçuoğlu'ndan ESOB'a ziyaret
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Milletvekili Kabukçuoğlu'ndan ESOB'a ziyaret

09.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:45
Milletvekili Kabukçuoğlu'ndan ESOB'a ziyaret

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu'nu ağırladı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu'nu ağırladı.

Ziyarette İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu, 27. dönem 3. Yasama Yılı meclis çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Başkan Küpeli'ye bilgi verdi. Milletvekili Kabukcuoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın 2021 bütçesi görüşmelerinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin serbest bölge talebini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ilettiğini aktararak, "Ticaret Bakanlığı'nın 2021 Bütçesi görüşmelerinde konuyu sayın bakana bizzat ilettim. Animasyon, dijital oyun, sinema ve tasarım sektörlerini odak alan bir serbest bölge kesinlikle Eskişehir'de kurulmalıdır. İnşallah iyi bir netice alınacaktır" dedi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, konuyu çok önemsediklerini belirterek, "Serbest bölge, Eskişehir'de bir ekosistem oluşturacak. Firmalarımızın animasyon, dijital oyun, sinema ve tasarım alanında yatırım yapmasını sağlayacak ve dış yatırımcıyı Eskişehir'e çekecektir. Başkan Vekilimiz ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç'ın ciddi girişimleriyle çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü serbest bölge kurulması konusunda Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile ATAP A.Ş. arasında bir toplantı gerçekleşerek, genel müdür Eskişehir'e davet edilmiştir" diye konuştu.

Başkan Küpeli, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu'na Eskişehir sanayisine olan katkısı ve girişimlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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